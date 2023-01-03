У Чернівцях облаштували пішохідну зону замість автомобільної дороги

У центрі Чернівців на Готельному провулку облаштували пішохідну зону замість автомобільної дороги.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
Читай також: Байден підписав бюджет з $45 млрд для України
Донедавна тут була проїжджа частина. Наприкінці минулого року дорогу капітально відремонтували, її повність перекрили і зробили пішохідною. Зараз тут облаштовують громадський простір. Вже встановили лавочки, посадили дерева та планують оновити вуличне освітлення.
Інспектор відділу архітектури міського департаменту урбаністики Богдан Старик додав, що «покриття навмисно різне, аби історичний дух центру міста підкреслити, і максимальну доступність для маломобільних груп населення забезпечити».
- Війна завдала довкіллю Києва та області збитків на понад 47 мільярдів гривень
- Українські щедрівки 2023 – найкраща підбірка
- Привітання з Різдвом Христовим 2023: вірші та картинки
- Привітання зі Святим вечором 2023: вірші та картинки
- В Україні зменшилось безробіття
- Генсек НАТО закликав Захід виробляти більше зброї через війну в Україні
- У Тернополі відкриють мистецьку резиденцію «Додому на Різдво»
- Кирило Буданов відвідав позиції в Бахмуті
- Український бренд “Світла Смуга” представив першу колекцію світловідбивних аксесуарів – ФОТО
- ДСНС розгорнула в Україні 1059 «пунктів незламності»
- Найзаможніші українці з лютого втратили понад $20 мільярдів – рейтинг Forbes
- До 300-річчя Сковороди НБУ вводить пам’ятну банкноту – ФОТО
- Італійські архітектори працюють над генпланом відновлення Миколаєва
- В Україні придбали військових облігацій на понад 200 мільярдів
- У Києві відкрили перший автоковоркінг «Сільпо»