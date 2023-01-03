У Чернівцях облаштували пішохідну зону замість автомобільної дороги

У центрі Чернівців на Готельному провулку облаштували пішохідну зону замість автомобільної дороги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Донедавна тут була проїжджа частина. Наприкінці минулого року дорогу капітально відремонтували, її повність перекрили і зробили пішохідною. Зараз тут облаштовують громадський простір. Вже встановили лавочки, посадили дерева та планують оновити вуличне освітлення.

Інспектор відділу архітектури міського департаменту урбаністики Богдан Старик додав, що «покриття навмисно різне, аби історичний дух центру міста підкреслити, і максимальну доступність для маломобільних груп населення забезпечити».