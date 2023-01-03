У січні Україна отримає перші 15 мільйонів LED-ламп від Євросоюзу

Першу частину LED-ламп в рамках програми від Європейського Союзу отримає у січні. Всього передбачена поставка 30 млн таких ламп.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Президент Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили реалізацію нової програми макрофінансової допомоги Україні обсягом 18 млрд євро. Вони домовилися, що перші 15 млн LED-ламп, профінансовані Єврокомісією, надійдуть в Україну в січні.

Початок програми з безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартував першого січня.

Люди віком від 18 років можуть прийти до відділення «Укрпошти» або залишити свою заявку спочатку на порталі «Дія», а потім фізично прийти до відділення пошти та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи.

Єврокомісія профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України. За підрахунками, 50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.