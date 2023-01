4 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 4 січня

Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають такі свята:

Всесвітній день азбуки Брайля;

День хіт-параду;

День поп-музики;

День Незалежності у М’янмі;

День спагеті у США.

Яке релігійне свято 4 січня

Сьогодні, 4 січня, віряни вшановують пам’ять великомучениці Анастасії Путорозрішниці. Вона народилась за часів гонінь на християн у Римі в родині язичника-посадовця. Мати Ананстасії була таємною християнкою і прищепила доньці любов до цієї віри.

Після смерті матері батько видав Анастасію заміж за багатого язичника Помплія. Аби зберегти невинність дівчина вигадала, що невиліковно хвора.

Вона потай від чоловіка допомагала ув’язненим християнам: давала їжу, одяг і втішала. Після смерті чоловіка весь свій спадок Анастасія віддала нужденним.

Коли про її вчинки дізнався римський імператор Діоклетіан, то наказав стратити Анастасію.

Хто святкує іменини 4 січня

У середу, 4 січня, день ангела відзначають Анастасія, Дмитро та Федір.

Які історичні події відбулись 4 січня

1494 — в Чорногорії видали збірник церковних пісень «Осьмогласіє». Він став першою книгою в південнослов’янських країнах, яка надрукована кирилицею.

1885 — у штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.

1919 — Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України.

1936 — журнал Billboard вперше опублікував рейтинг популярності музичних виконавців. Згодом цей чарт одержав статус офіційного американського хіт-параду.

1970 — Учасники гурту The Beatles востаннє зібрались на студії для запису пісні Let It Be.

2004 — марсохід Spirit здійснив посадку на Марсі та передав перші знімки поверхні планети.

2007 — Ненсі Пелосі обрали спікером Палати представників. Вона стала першою жінкою в історії США, яка обійняла цю посаду.

2010 — у Дубаї відкрили найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа, висота будівлі — 828 метри.

Хто народився 4 січня

1643 — Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном та філософ.

1785 — Якоб Людвіг Грімм, німецький письменник, який писав казки разом з братом Вільгельмом.

1809 — Луї Брайль, французький педагог, автор системи читання і писемності для сліпих.

1960 — Майк Стайп, вокаліст і автор пісень американського гурту «R.E.M», володар «Гремі».

1963 — Тілль Ліндеманн, лідер німецького рок-гурту Rammstein.

1965 — Джулія Ормонд, британська акторка та продюсерка.

