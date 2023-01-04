Коли очікувати новий масований обстріл України — відповідь ГУР

Окупанти можуть нанести масований ракетний удар по Україні й раніше ніж за 1,5 – 2 тижні після попереднього.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів Вадим Скібіцький, представник ГУР Міноборони.

За статистикою, саме такий термін потрібен росіянам, щоб підготувати атаку. Але за його словами, новий обстріл слід очікувати і раніше 9-10 січня.

«Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу», — пояснив Скібіцький.

Він також зазначив, що подальші атаки залежать від погодних умов, особливо коли йдеться про високоточного озброєння.

«Шахеди» зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, підходяща», — додав представник ГУР.

Водночас Скібіцький підтвердив, що росія має ракет ще на два-три масовані удари по Україні. Він підкреслив, що йдеться саме про масований обстріл, де окупанти застосовують близько 70 ракет.

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