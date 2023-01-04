Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 4 січня.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

За добу ворог завдав сім ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем опинилась цивільна інфраструктура міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон.

Росіяни зосередились на веденні наступу на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Протягом минулої доби українські підрозділи відбили атаки противника біля населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Ромашкове і Рожковичі Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під удар окупантів потрапили понад 15 населених пунктів. Серед них — Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони понад 25 населених пунктів, зокрема Запоріжжя та Херсона.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області. Відомо про знищення двох складів боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військових рф.

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції ЗРК противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління безпілотників окупантів.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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