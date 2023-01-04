Уряд оновив правила взяття на військовий облік: основні зміни

Кабінет міністрів оновив порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідну постанову затвердили 30 грудня, йдеться сайті уряду.

Згідно з документом, військовозобов’язані зможуть передавати дані про себе військкоматам через застосунок «Дія».

На військовий облік почнуть ставити призовників з 16 років, якщо в поточному році вони досягають 17-річного віку.

Передбачається, що на військовий облік мають стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Інші можуть зробити це за власним бажанням.

Також військовий облік поділять на загальний та спеціальний. У першій категорії будуть військовозобов’язані, які не мають броні, у другій — ті, які мають її.

Зазначають, що на роботу чи навчання військовозобовʼязаних зможуть взяти тільки за наявності підтвердження, що ті стоять на військовому обліку. Центри зайнятості подававатимуть інформацію про безробітних потенційних призовників.

Крім того, облік військовозобов’язаних українців, які перебувають закордоном, будуть вести дипломатичні відомства.

Втім, якщо українець перебуває в іншій країні до трьох місяців, то на військовій облік там можна не ставати.

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