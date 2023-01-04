Удвічі менше, ніж торік: скільки пасажирів перевіз київський метрополітен у 2022 році

У 2022 році метрополітеном у Києві скористались близько 160 млн пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

Протягом року найзавантаженішою лінією стала Святошинсько-Броварська (червона гілка), на другому місці Оболонська-Теремківська (синя), найменш завантажена — Сирецько-Печерська лінія (зелена).

Зазначають, що у 2021 році київський метрополітен перевіз 319 млн пасажирів.

Також повідомили, що під час повітряної тривоги у новорічну ніч підземкою як укриттям скористалося близько 5,2 тис. киян, з них близько 400 — діти.

У пресслужбі нагадали, що метро цілодобово працює як укриття та забезпечує питною водою, санвузлами та можливістю зарядити гаджети. Аби потрапити на станцію під час комендантської години потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

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