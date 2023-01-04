Поранений Рогозін відправив вилучений з нього «уламок від Caesar» послу Франції (фото)

Ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін направив листа та вилучений з нього уламок снаряду послу Франції в рф. Він попросив передати його президенту Макрону.

Про це Рогозін написав у своєму Telegram.

Він заявив, що в окупованому Донецьку його поранили саме французькою гаубицею Caesar.

За словами Рогозіна, що уламок пробив йому праве плече і застряг у п’ятому шийному хребці «за міліметр від того, щоб убити або зробити нерухомим інвалідом».

Він звинуватив Францію у смертях цивільних на Донеччині від французьких «найманців» та зброї, яку країна передала Україні.

«Сподіваюся, ви розумієте міру своєї особистої відповідальності за ці вбивства! Ви ж надзвичайний та повноважний представник Пʼятої Республіки, вам і відповідати. А осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президенту Франції Емманюелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО», — написав Рогозін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наприкінці грудня «прилетіло» у ресторан на Донеччині, де ексглава «Роскосмосу» святкував свій день народження. Унаслідок обстрілу Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

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