Львівська письменниця видала перший роман про УПА для підлітків

У видавництві Івана Малковича «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшов перший в Україні підлітковий роман про УПА «Око світу» авторства львівської письменниці Галини Пагутяк.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Zaxid.net.

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Роман написаний на реальних подіях і розповідає про 1946 рік у житті 14-літнього Ілька – зв’язкового УПА.

«У нього дві мрії: вбити енкаведиста-нелюда майора Жбанова і побачити найбільший діамант «око світу», схований на горі Берді, про який написано у старій книжці. Кожен день для цього сільського хлопця – квест, у якому він повинен зробити правильний вибір: життя або смерть, свобода або неволя, людяність чи байдужість, компроміс чи принциповість. І в цій школі життя, у цій безнадійній боротьбі з московським окупантом він чинить так, як підказує йому серце, і саме тому він насамперед герой, а не жертва», – ідеться в анотації до книжки.

Галина Пагутяк розповідає, що написала роман і його продовження ще до повномасштабної війни.

«Втім, війна за Незалежність триває вже 100 років. Так що це дитя війни. Я писала тоді, коли мізки нашим дітям забивали рожевою цукровою ватою, щоб уберегти їх від ненависті до ворога. Але де немає ненависті, там немає любові», – каже письменниця.

Придбати книжку можна на сайті видавництва, ціна – 240 грн.

Довідково. Галина Пагутяк пише в жанрах фентезі, наукової фантастики й готичного роману для дорослих і дітей. Її називають наймістичнішою письменницею України. Лауреатка Шевченківської премії з літератури у 2010 році за книгу «Слуга з Добромиля». У світ вийшло 20 книжок Галини Пагутяк. Її твори перекладали англійською, німецькою, хорватською і словацькою мовами.