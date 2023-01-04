Системи ППО Patriot розгорнуть в Україні найближчим часом — МЗС

Україна очікує на розгортання системи протиповітряної оборони Patriot у максимально стислі терміни.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася», — розповів міністр.

Також він зазначив, що українська влада працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів озброєння від партнерів. Насамперед йдеться про передачу танків та бронетехніки.

Нагадаємо, Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot. Зенітно-ракетний комплекс увійде у пакет військової допомоги на майже $2 млрд.

Chas News розповідав, як працює найсучасніший комплекс Patriot, здатний збивати балістичні ракети.

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