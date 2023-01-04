СБУ затримала херсонця, який був представником «управління мвд по Херсону»

Служба безпеки викрила у Херсоні російського поплічника, який охороняв адміністративні будівлі окупантів під час захоплення міста.

Про це повідомляє СБУ.

Колаборантом виявився мешканець Херсона. Після окупації міста він запропонував свою допомогу окупантам.

Росіяни запропонували чоловіку посаду в «отдельном батальоне патрульно-постовой службы» у складі «управления мвд по городу Херсону», яке створили окупанти. Колаборант отримав зброю та форму російського зразка.

Його завданням було охороняти захоплені будівлі, де росіяни облаштували окупаційні місцеві органи.

Також чоловік брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору. Він затримував прихильників України та доправляв їх до катівень.

Колаборант намагався сховатися у Херсоні після звільнення міста, аби його не знайшли правоохоронці.

Але співробітникам СБУ вдалося викрити та затримали херсонця. У нього знайшли «посвідчення» так званого «управления мвд» та інші докази злочинної діяльності.

Йому повідомили про підозру за добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, які створили окупанти. Злочинцю загрожує покарання до 15 років ув’язнення, наразі він знаходиться під вартою.

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