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У «Дії» знову можна підтвердити право власності на нерухомість

04.01.2023

На порталі «Дія» знову з’явилася можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує право власності на нерухомість.

Про це повідомили у Telegram-каналі порталу.

Послуга була недоступна з початку повномасштабного вторгнення.

«Крім звичайних життєвих ситуацій, в умовах війни довідка знадобиться для оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного майна через російську агресію», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають Мінцифри, у довідці є інформація з чотирьох основних реєстрів нерухомості:

  • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
  • Реєстр прав власності на нерухоме майно
  • Державний реєстр іпотек
  • Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна

Щоб отримати довідку потрібно:

  • Авторизуватися на поталі «Дія» за допомогою «Дія.Підпису» чи Ваnk ID.
  • У розділі «Послуги» обрати «Довідки та витяги» та знайти там «Довідку з Державного реєстру речових прав».
  • Заповнити онлайн-форму та зазначити один з критеріїв пошуку: ПІБ, серія та номер паспорта, кадастровий номер, адреса майна, реєстраційний номер.
  • Сплатити картою адміністративний збір у розмірі 30 грн.

    • Запит опрацьовується протягом 3-5 секунд і довідка одразу з’являється в розділі «Замовлені документи» на порталі.

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