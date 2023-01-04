У «Дії» знову можна підтвердити право власності на нерухомість

На порталі «Дія» знову з’явилася можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує право власності на нерухомість.
Про це повідомили у Telegram-каналі порталу.
Послуга була недоступна з початку повномасштабного вторгнення.
«Крім звичайних життєвих ситуацій, в умовах війни довідка знадобиться для оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного майна через російську агресію», — йдеться в повідомленні.
Як зазначають Мінцифри, у довідці є інформація з чотирьох основних реєстрів нерухомості:
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
- Реєстр прав власності на нерухоме майно
- Державний реєстр іпотек
- Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна
Щоб отримати довідку потрібно:
Запит опрацьовується протягом 3-5 секунд і довідка одразу з’являється в розділі «Замовлені документи» на порталі.
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