У «Дії» знову можна підтвердити право власності на нерухомість

На порталі «Дія» знову з’явилася можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує право власності на нерухомість.

Про це повідомили у Telegram-каналі порталу.

Послуга була недоступна з початку повномасштабного вторгнення.

«Крім звичайних життєвих ситуацій, в умовах війни довідка знадобиться для оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного майна через російську агресію», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають Мінцифри, у довідці є інформація з чотирьох основних реєстрів нерухомості:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Реєстр прав власності на нерухоме майно

Державний реєстр іпотек

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна

Щоб отримати довідку потрібно:

Авторизуватися на поталі «Дія» за допомогою «Дія.Підпису» чи Ваnk ID.

У розділі «Послуги» обрати «Довідки та витяги» та знайти там «Довідку з Державного реєстру речових прав».

Заповнити онлайн-форму та зазначити один з критеріїв пошуку: ПІБ, серія та номер паспорта, кадастровий номер, адреса майна, реєстраційний номер.

Сплатити картою адміністративний збір у розмірі 30 грн.

Запит опрацьовується протягом 3-5 секунд і довідка одразу з’являється в розділі «Замовлені документи» на порталі.

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