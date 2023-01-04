У 2022 році об’єм експорту українського бізнесу впав на 38% — Мінекономіки

У 2022 році український бізнес експортував товарів на $44,1 млрд і вагою 99,8 млн тонн.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

За його словами, у 2022 році експорт приніс на 35% менше доходу, ніж у 2021-му. А фізичні обсяги скоротилися на 38,4%. Продукцією, яка принесла найбільше коштів, стала кукурудза. Експорт склав 24,99 млн тонн вартістю $5,94 млрд. Друге місце посіла соняшникова олія. Також велику частку постачань склали залізна руда, пшениця, ріпак, ізольовані дроти, соя і м’ясо.

На початку грудня у Мінекономіки повідомляли, що у 2022-му Україна експортувала 50,9 млн тонн агропродукції та продовольства на суму $21,1 млрд.

Географічно 63% експорту припало на ЄС ($27,9 млрд). Серед держав-членів ЄС найбільше продукції відправляли до Польщі ($6,6 млрд), Румунії ($3,8 млрд), Угорщини ($2,27 млрд) та Німеччини ($2,23 млрд). Поза межами ЄС найбільшим ринком експорту стала Туреччина. Постачання в Китай упали на 69%.

Найбільше товарів Україна експортувала морським шляхом, а найменше — автотранспортом.

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