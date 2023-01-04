Майже 70 нардепів не підтримали звернення про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ (фото)

Майже 70 нардепів Верховної Ради не залишили підписи під зверненням про позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій, зокрема, ОПЗЖ.

Про це повідомляє рух «Чесно».

Згідно з інформацією організації, фракція «Батьківщина» майже у повному складі відмовилась підписуватись під ініціативою. Також її не підтримали такі нардепи, як голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, його заступники та заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції «Європейська солідарність» та «Голос».

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