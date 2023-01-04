Мешканець Чернігівщини працював на спецслужби Білорусі і збирав для них розвіддані

СБУ викрила на Чернігівщині зрадника, який працював на спецслужби Білорусі, збираючи розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України.

Ворожим агентом виявився місцевий мешканець, що організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Його затримали у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

Під час розслідування з’ясувалось, що він не тільки допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України, а й проводив розвідувально-підривну діяльність на користь спецслужб Білорусі. Збирав дані про дислокацію підрозділів, особливу увагу звертав на місця проживання командного складу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили білоруському агенту про підозру за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини.

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