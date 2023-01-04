СБУ відкрила провадження щодо ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко

Служба безпеки України відкрила провадження проти Діани Панченко, колишньої ведучої телеканалів Віктора Медведчука.

В СБУ повідомили, що провадження відкрите за ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Слідчі вважають, що проросійські сюжети Панченко маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах рф. У матеріалах згадується створений нею фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.

Де зараз знаходиться Діана Панченко, невідомо. Сама вона стверджує, що «зараз перебуває не в Україні», але більшість часу проводить «на Донбасі». Працюючи в Україні, журналістка поширювала російську пропаганду та відмовлялась називати війну війною.

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