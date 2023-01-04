«Найгарячіше» буде в березні. Буданов анонсував великий наступ навесні

Начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна планує провести серйозний наступ навесні 2023 року.

Про це він розповів в інтерв’ю АВС.

Буданов очікує, що бойові дії будуть «найгарячішими» в березні, на коли Україна планує великий наступ.

«Це звільнення територій та завдання остаточної поразки рф. Це відбудеться в усій Україні, від Криму до Донбасу. Наша ціль, і ми її досягнемо, — повернутися до кордонів 1991 року, які визнають всі суб’єкти міжнародного права», — сказав начальник розвідки.

Раніше Буданов заявляв, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом — військовою силою та дипломатією

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