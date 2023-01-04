У Нацполіції розповіли про випадки використання піротехніки в новорічну ніч

У новорічну ніч в поліцію надійшло понад 80 повідомлень щодо використання піротехніки.

Про це під час брифінгу заявила речниця Нацполіції Мар’яна Рева.

Більш ніж 20 повідомлень надійшли з Києва. Два кримінальні провадження за хуліганство — конкретно за запуск піротехнічних засобів — були відкриті у столиці. Ще один такий факт підтверджено у місті Вінниця.

«Складено близько 10 адміністративних протоколів по Україні саме за використання піротехнічних засобів», — зазначили речниця Нацполіції.

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