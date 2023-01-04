В районі Токмака вбито та поранено близько 80 російських військових — Генштаб

Генеральний штаб інформує про становище на фронті станом на вечір 4 січня.

Протягом доби противник завдав три ракетні удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев’ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка — Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них — Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Це — Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ в районах понад 40 населених пунктів. Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині.

Генштаб підтверджує ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати ворога склали близько 80 військовослужбовців пораненими та вбитими.

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