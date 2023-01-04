Яке сьогодні свято – 4 січня 2023: традиції, іменини та визначні дати

4 січня — 4-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 361 день (362 дні — у високосні роки).
4 січня, за релігійним календарем сьогодні, вшановують пам’ять святої Анастасії.
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Іменини – хто святкує День ангела
4 січня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Богдана, Феодотій, Феодотія, Федот, Євтихіан, а також Борис. Не забудьте привітати усіх знайомих з їхнім Днем ангела!
Народні прикмети на 4 січня
- По погоді на Анастасію дивилися, яким буде жовтень.
- Якщо морозно і сонячно за вікном, то місяць буде теплим.
- Негода або сльота – до холодного і дощового жовтня.
- Якщо жінка народжує в цей день, то, згідно з повір’ями, пологи пройдуть легко, а малюк народиться міцним і здоровим.
- Щоб полегшити родовий процес, було заведено розв’язувати всі вузли на одязі вагітної і розплітати їй коси.
- Вагітних в цей день годували кашею, з метою запобігти викидень.На даху багато бурульок – рік буде врожайним.
- Хмари проти вітру пливуть – очікується буде снігопад.
- Якщо в річці води стало менше, то улов риби буде в цьому році поганий. Ще це знак, що літо буде посушливим.
- Вважається, що 4 січня сняться погані сни, які пророкують біду. Добре, якщо в цей день людині нічого не наснилося.
В цей день народилися
1837 — Павло Житецький, український філолог, педагог та громадський діяч
1931 — Геннадій Баукін, український артист балету, педагог, заслужений артист України
1931 — Алла Домарацька-Сметана, український хоровий диригент, заслужений працівник культури України.
1987 — Сергій Приймак, український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок.
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