5 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 січня
У цю дату в світі святкують Міжнародний розвантажувальний день. Найчастіше його відзначають прибічники здорового харчування.
Також у Штатах в цей день святкують День кидання кексів, у Британії — День ковбаси, у Японії — День полуниці. На 5 січня припадають Національний день збитих вершків в США і Національний день птахів в США.
Яке релігійне свято 5 січня
Цей день присвячений пам’яті преподобного Павла Неокесарійського. За віру він зазнав тортур, але вижив і повернувся до свого міста, де керував паствою до самої своєї смерті.
Також 5 січня — це день пам’яті преподобного Нифонта Кіпрського. Завдяки своїй силі волі Нифонт отримав від Бога дар бачити в людях демонів і виганяти їх. За легендою, перед смертю перед святим явилися янголи та Божа Матір.
Хто святкує іменини 5 січня
5 січня День ангела відзначають Павло, Наум, Давид, Федул і Василь.
Які історичні події відбулись 5 січня
1585 — засновано львівське Ставропігійне братство.
1769 — Джеймс Ватт запатентував ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру.
1870 — почався страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк на Західній Україні.
1875 — у Парижі відкрито будівлю театру «Опера Гарньє».
1895 — відкриті рентгенівські промені.
1918 — УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.
1918 — більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.
1919 — у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.
1933 — у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота.
1968 — прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який поклав початок «Празькій весні».
1977 — заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого.
1997 — Росія оголошує про виведення військ з території Чечні.
2011 — кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 млрд.
2019 — Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.
Хто народився 5 січня
1592 — Шах Джахан, могольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж-Махал.
1679 — П’єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер.
1762 — Констанція Моцарт (Марія Констанція Чечилія Йозефа Йоганна Алоізія, уроджена Вебер), співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
1855 — Кінґ Кемп Жилетт, винахідник безпечної бритви.
1876 — Конрад Аденауер, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.
1880 — Василь Верховинець, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.
1900 — Ів Тангі, французький художник-сюрреаліст.
1909 — Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.
1923 — Мирослав Симчич, український військовий діяч, командир сотні УПА, політв’язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.
1932 — Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст (романи «Ім’я рози», «Маятник Фуко», «Бавдоліно»).
1938 — Хуан Карлос I, король Іспанії (1975—2014)
1941 — Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манґи.
1960 — Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.
1969 — Мерілін Менсон (Браян Г’ю Ворнер), американський музикант, художник і колишній музичний журналіст.
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