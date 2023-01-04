5 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 січня

У цю дату в світі святкують Міжнародний розвантажувальний день. Найчастіше його відзначають прибічники здорового харчування.

Також у Штатах в цей день святкують День кидання кексів, у Британії — День ковбаси, у Японії — День полуниці. На 5 січня припадають Національний день збитих вершків в США і Національний день птахів в США.

Яке релігійне свято 5 січня

Цей день присвячений пам’яті преподобного Павла Неокесарійського. За віру він зазнав тортур, але вижив і повернувся до свого міста, де керував паствою до самої своєї смерті.

Також 5 січня — це день пам’яті преподобного Нифонта Кіпрського. Завдяки своїй силі волі Нифонт отримав від Бога дар бачити в людях демонів і виганяти їх. За легендою, перед смертю перед святим явилися янголи та Божа Матір.

Хто святкує іменини 5 січня

5 січня День ангела відзначають Павло, Наум, Давид, Федул і Василь.

Які історичні події відбулись 5 січня

1585 — засновано львівське Ставропігійне братство.

1769 — Джеймс Ватт запатентував ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру.

1870 — почався страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк на Західній Україні.

1875 — у Парижі відкрито будівлю театру «Опера Гарньє».

1895 — відкриті рентгенівські промені.

1918 — УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.

1918 — більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.

1919 — у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.

1933 — у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота.

1968 — прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який поклав початок «Празькій весні».

1977 — заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого.

1997 — Росія оголошує про виведення військ з території Чечні.

2011 — кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 млрд.

2019 — Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Хто народився 5 січня

1592 — Шах Джахан, могольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж-Махал.

1679 — П’єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер.

1762 — Констанція Моцарт (Марія Констанція Чечилія Йозефа Йоганна Алоізія, уроджена Вебер), співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

1855 — Кінґ Кемп Жилетт, винахідник безпечної бритви.

1876 — Конрад Аденауер, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.

1880 — Василь Верховинець, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.

1900 — Ів Тангі, французький художник-сюрреаліст.

1909 — Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.

1923 — Мирослав Симчич, український військовий діяч, командир сотні УПА, політв’язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.

1932 — Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст (романи «Ім’я рози», «Маятник Фуко», «Бавдоліно»).

1938 — Хуан Карлос I, король Іспанії (1975—2014)

1941 — Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манґи.

1960 — Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.

1969 — Мерілін Менсон (Браян Г’ю Ворнер), американський музикант, художник і колишній музичний журналіст.

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