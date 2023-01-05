Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 січня

За минулу добу українські військові знищили 810 окупантів, три танки та літак.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 5 січня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 109720 (+810) осіб,
- танків — 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 6108 (+2) од,
- артилерійських систем — 2051 (+12) од,
- РСЗВ — 426 (+2) од,
- засоби ППО — 215 (+0) од,
- літаків — 284 (+1) од,
- гелікоптерів — 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1844 (+2),
- крилаті ракети — 723 (+0),
- кораблі та катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4759 (+14) од,
- спеціальна техніка — 182 (+1).
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