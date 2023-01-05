Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 січня

За минулу добу українські військові знищили 810 окупантів, три танки та літак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 5 січня орієнтовно склали:

особового складу — близько 109720 (+810) осіб,

танків — 3041 (+3) од,

бойових броньованих машин — 6108 (+2) од,

артилерійських систем — 2051 (+12) од,

РСЗВ — 426 (+2) од,

засоби ППО — 215 (+0) од,

літаків — 284 (+1) од,

гелікоптерів — 271 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1844 (+2),

крилаті ракети — 723 (+0),

кораблі та катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4759 (+14) од,

спеціальна техніка — 182 (+1).

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