У США розповіли, чи передадуть Україні танки Abrams — WP

CША поки не планують передавати Україні танки M1 Abrams.

Таку заяву зробив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, повідомляє The Washington Post.

У Білому домі пояснюють це технічними причинами.

Зокрема, високопосадовець з адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ пояснив, що танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.

Також, Abrams можуть часто ламатися, тому потребують великого досвіду обслуговування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що найближчим часом в Україні розгорнуть системи ППО Patriot.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.