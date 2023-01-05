Патріарх РПЦ Кирило пропонує встановити «різдвяне перемир’я» в Україні

Очільник російської православної церкви Кирило закликав встановити «різдвяне перемир’я» в Україні.

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«Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир’я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христова», – йдеться у зверненні.

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