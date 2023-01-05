Наводив російські ракети: на Львівщині СБУ затримала прихильника комуніста Симоненка (фото)

Служби безпеки України викрила ще одного російського агента у Львівській області. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Він також пропонував окупантам свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української радіолокаційної станції.

«Також, прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для ФСБ. Наступна його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури», — зазначили в СБУ.

Отриману інформацію чоловік мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

СБУ повідомила фігуранту про підозру за: ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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