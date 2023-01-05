Ердоган телефоном поговорив з путіним: подробиці

У четвер, 5 січня, Реджеп Таїп Ердоган, турецький президент, телефоном поговорив з російським диктатором володимиром путіним.

Про це повідомила пресслужба лідера Туреччини.

Під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українську війну та Сирію.

Ероган висловив думку, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Він згадав зерновий коридор, обмін полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Президент Туреччини також заявив, що, мовляв, заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

У розмові Ердоган та путін також згадали створення хабу природного газу в Туреччині. За словами турецького президента, Анкара і Москва прагнуть завершити дорожню карту та «зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердоган має намір знову провести окремі переговори із Володимиром Зеленським та володимиром путіним.

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