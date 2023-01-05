McDonaldʼs припиняє роботу в Казахстані

У Кахахстані припиняє роботу мережа ресторанів McDonaldʼs через проблеми з постачанням.

Про це йдеться у заяві компанії ТОВ «Food Solutions KZ», якій належить казахська франшиза McDonaldʼs.

«Мережа ресторанів швидкого обслуговування під управлінням ТОВ «Food Solutions KZ» припиняє роботу під брендом McDonaldʼs у Казахстані через проблеми з постачанням. Про відновлення діяльності та терміни відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування під новою назвою буде оголошено найближчим часом», — йдеться у заяві.

Агенство Bloomberg з посиланням на обізнане джерело зазначило, що у компанії виникли проблеми з постачанням м’яса для ресторанів. Після уходу мережі з рф, центральний офіс McDonaldʼs заборонив своїм франчайзі закупати м’ясо у російських постачальників.

Водночас казахська ТОВ «Food Solutions KZ» не змогла налагодити закупівлю у місцевих чи європейських виробників через високі ціни і у листопаді тимчасово закрила ресторани. Хоча ще у грудні компанія обіцяла невдовзі відновити їх роботу.

Ускладнило вирішення цього питання затримання ще у березні 2022 року Кайрата Боранбаєва, власника казахської франшизи. Бізнесмен — родич колишнього президента Нурсултана Назарбаєва і після масових заворушень у січні минулого року його звинуватили у розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

Перший ресторан під брендом McDonaldʼs відкрився в Казахстані у 2016 році. Станом на 2022 рік «Food Solutions KZ» керувала 24 закладами.

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