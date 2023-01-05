У Бериславі російський снаряд вбив родину — батька, мати та 12-річного сина

На Херсонщині у Бериславі внаслідок російського обстрілу загинула ціла родина. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він розповів, що ворожий снаряд поцілив у будинок. У результаті загинули чоловік, дружина та їх 12-річний син.

«У цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю», — наголосив Тимошенко.

Також росіяни обстріляли Чорнобаївку, Комишан та сам Херсон. У результаті поранення отримали четверо осіб та загинув 20-річний хлопець.

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