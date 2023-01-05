Артисти Національної опери України проведуть 27 вистав та концертів у найбільших містах Японії

У межах турне Національної опери України, що триватиме до 17 січня, артисти запланували 27 вистав та концертів у найбільших містах Японії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Очільник ПЦУ Епіфаній проведе різдвяну службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

“Турне триває з 13 грудня по 17 січня, артисти запланували 27 вистав та концертів у найбільших містах Японії”, – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Водночас Ткаченко підкреслив, що виступ українських артистів під час фіналу Новорічного Гала в Tokyo International Forum Hall супроводжувався неабияким успіхом: духовний гімн України “Боже, Великий, Єдиний” – виконали на біс.