Українські полярники показали, як за місяць змінилися новонароджені пінгвіненята (фото)

Українські полярники показали, як підросли пінгвіненята, що народились біля станції «Академік Вернадський» на початку грудня.

«Погляньте, які вони вже пузанчики! Зараз їм майже місяць. Сірий пушок став біло-сірим, а зовсім скоро малюки почнуть линяти та змінювати його на пір’я, як у дорослих», — йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

Вони зазначили, що пташенята ще лишаються у гнізді. Годують їх по черзі батьки наловленим в океані крилем.



Щоб попоїсти, пінгвінята залазять дзьобиком тату чи мамі в рот, які вже передають їм «смаколики». Зі сторони цей процес може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малогоЩодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.