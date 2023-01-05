Обвинувачену в коригуванні вогню по Харкову відпустили із СІЗО під заставу в 500 тис. грн

У Харкові вийшла із СІЗО під заставу у пів мільйона гривень обвинувачена в коригуванні вогню по критичній інфраструктурі та передачі спецслужбам рф координат дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

«Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», — зазначив Чубенко.

За даними Харківського антикорупційного центру, мова йде про Дар’ю Кригіну, яка перебувала під вартою з 21 квітня минулого року. Після її затримання СБУ повідомляла, що жінка прибула з окупованих територій України для коригування російських обстрілів міста.

Під час обшуку у неї знайшли €134 тис., $216 тис. та 730 тис. рублів.

Нині справа корегувальниці вже розглядається у суді.

Після затримання Кригіна перебувала під арештом. 4 січня Дзержинський райсуд Харкова знову продовжив їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого, але водночас дозволив вийти на свободу під заставу у 496,2 тис. грн. Суд пояснив це рішення тим, що обвинувачена вже тривалий час перебуває у СІЗО.

Нині справа корегувальниці вже розглядається у суді, зараз у судовому реєстрі більшість ухвал, які стосуються Кригіної, є закритими, зазначили у антикорупційному центрі.

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