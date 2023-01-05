Повінь – зміна системи

Menu
Close

Пампухи солодкі на Різдво: найкращі рецепти (фото, відео)

05.01.2023

Солодкі пампухи є не лише смаколиками, але й традиційною стравою на зимові свята — Святвечір та Різдво.

Сhas News зібрав найкращі рецепти пампухів.

Пісні пампухи на Святвечір: рецепт приготування

Інгридієнти:

  • вода — 1/2 л,
  • дріжджі — 50 г,
  • цукор — 3/4 склянки,
  • куркума — 1/2 ч. ложки,
  • ванільний цукор — 20 г,
  • борошно — 1 кг,
  • спирт — 1 ст. ложка,
  • олія,
  • сіль.
  • У теплу воду додати дріжджі, по ложці цукру і борошна. Перемішати і залишити в теплому місці на 10 хвилин.
  • Вмішати 1,5 склянки борошна. Накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Тісто має значно збільшитися в об’ємі.
  • Додати куркуму, сіль, цукор, ванільний цукор і спирт (спирт у тісто додають для того, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні).
  • Поступово додавати борошно, замісити дуже м’яке ніжне тісто. Насамкінець вмішати олію і вимісити. Залишити в теплому місці на годину (має вирости удвоє).
  • Розкачати тісто товщиною 1,5–2 см, склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.
  • Смажити у великій кількості олії на невеликому вогні. Викласти пампухи на паперові рушники, перед подачею притрусити цукровою пудрою.

    • Здобні пампухи на Різдво: покроковий рецепт

    Інгридієнти:

    • яйця — 4 шт.,
    • молоко — 1/2 л,
    • масло або маргарин — 130 г,
    • цукор — 1/2 склянки для тіста + 150 г для начинки
    • 50 г дріжджів,
    • борошно,
    • спирт — 25 мл,
    • мак — 180 г
    • родзинки — 2 жмені,
    • горіхи — 2 жмені.
  • У гарячому кип’яченому молоці розтопити масло, охолодити, додати розтерті з цукром дріжджі, яйця (кімнатної температури), спирт. Все перемішати.
  • Вимісити тісто 10—15 хвилин, поступово додаючи борошно.
  • Для начинки мак запарити, тричі змолоти, змішати із запареними родзинками, подрібненими горіхами і цукром.
  • Начинити пампухи і готувати далі так само, як пісні (див. вище).  

    • Сирні пампухи: покроковий рецепт приготування

    Інгридієнти:

    • сир кисломолочний — 1/2 кг,
    • борошно — 2 склянки,
    • яйця — 3 штуки,
    • сметана — 2 ст. ложки,
    • цукор — 2 ст. ложки,
    • спирт — 25 г,
    • сода — 1 ч. ложки,
    • оцет,
    • цукрова пудра.
  • З усіх складників замісити тісто (соду погасити оцтом).
  • Сформувати кульки діаметром 5 см, приплюснути і зробити пальцем у кожній паляничці отвір — так тісто краще просмажиться.
  • Обсмажити пампушки у великій кількості олії. Готові гарячі пампухи викласти на паперову серветку, щоб забрати зайвий жир. Перед подачею посипати цукровою пудрою. 

    • Бездріжджові пампухи: рецепт приготування

    Інгридієнти:

    • вода — 2 склянки,
    • масло — 1,5 ст. ложки,
    • борошно — 2 склянки,
    • яйця — 4 штуки,
    • цукор,
    • цедра 1 лимона,
    • цукрова пудра,
    • горілка (спирт) — 25 мл.
  • Заварити масло з водою, всипати борошно, вимішати до однорідної маси.
  • Остудити, вбити яйця, додати цукор до смаку і цедру. Все вимішати.
  • Змочуючи ложку розтопленим маслом, брати нею тісто і вкидати в дуже гарячий жир (масло навпіл зі смальцем або олію з ложкою горілки).
  • Дати стекти зайвому жиру. перед подачею посипати цукровою пудрою.

    • Пампушки з вишнями: покроковий рецепт

    Інгредієнти:

    • молоко — 750 мл,
    • цукор — 1 склянка,
    • яйця — 2 штуки,
    • олія — 3 столові ложки,
    • дріжджі — 100 г,
    • борошно,
    • вишні консервовані ,
    • цукрова пудра,
    • сіль,
    • куркума.
  • Молоко підігріти, додати цукор та сіль. Розчиніть дріжджі у молоці. Додати 3 склянки борошна та перемішайте до однорідності.
  • Залишити у теплому місці на 20 хвилин.
  • Додати яйця, олію, ванільний цукор, ще 3 склянки муки, трохи куркуми для кольору. Замісити тісто до однорідності.
  • Залишити тісто ще на годину в теплі, щоб піднялось.
  • Розкачати тісто товщиною приблизно 1 см.
  • Викласти начинку. Прикрити другим шаром тіста. Вирізайте склянкою пампушки.
  • Дати пампушкам підрости ще 15—30 хвилин.
  • Смажити пампухи в розігрітій олії на помірному вогні з обох сторін до золотистого кольору.
  • Дати стекти зайвому жиру. Подавати, посипавши цукровою пудрою.

    •  