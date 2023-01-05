Пампухи солодкі на Різдво: найкращі рецепти (фото, відео)

Солодкі пампухи є не лише смаколиками, але й традиційною стравою на зимові свята — Святвечір та Різдво.

Сhas News зібрав найкращі рецепти пампухів.

Пісні пампухи на Святвечір: рецепт приготування

Інгридієнти:

вода — 1/2 л,

дріжджі — 50 г,

цукор — 3/4 склянки,

куркума — 1/2 ч. ложки,

ванільний цукор — 20 г,

борошно — 1 кг,

спирт — 1 ст. ложка,

олія,

сіль.

У теплу воду додати дріжджі, по ложці цукру і борошна. Перемішати і залишити в теплому місці на 10 хвилин.

Вмішати 1,5 склянки борошна. Накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Тісто має значно збільшитися в об’ємі.

Додати куркуму, сіль, цукор, ванільний цукор і спирт (спирт у тісто додають для того, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні).

Поступово додавати борошно, замісити дуже м’яке ніжне тісто. Насамкінець вмішати олію і вимісити. Залишити в теплому місці на годину (має вирости удвоє).

Розкачати тісто товщиною 1,5–2 см, склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.

Смажити у великій кількості олії на невеликому вогні. Викласти пампухи на паперові рушники, перед подачею притрусити цукровою пудрою.

Здобні пампухи на Різдво: покроковий рецепт

Інгридієнти:

яйця — 4 шт.,

молоко — 1/2 л,

масло або маргарин — 130 г,

цукор — 1/2 склянки для тіста + 150 г для начинки

50 г дріжджів,

борошно,

спирт — 25 мл,

мак — 180 г

родзинки — 2 жмені,

горіхи — 2 жмені.

У гарячому кип’яченому молоці розтопити масло, охолодити, додати розтерті з цукром дріжджі, яйця (кімнатної температури), спирт. Все перемішати.

Вимісити тісто 10—15 хвилин, поступово додаючи борошно.

Для начинки мак запарити, тричі змолоти, змішати із запареними родзинками, подрібненими горіхами і цукром.

Начинити пампухи і готувати далі так само, як пісні (див. вище).

Сирні пампухи: покроковий рецепт приготування

Інгридієнти:

сир кисломолочний — 1/2 кг,

борошно — 2 склянки,

яйця — 3 штуки,

сметана — 2 ст. ложки,

цукор — 2 ст. ложки,

спирт — 25 г,

сода — 1 ч. ложки,

оцет,

цукрова пудра.

З усіх складників замісити тісто (соду погасити оцтом).

Сформувати кульки діаметром 5 см, приплюснути і зробити пальцем у кожній паляничці отвір — так тісто краще просмажиться.

Обсмажити пампушки у великій кількості олії. Готові гарячі пампухи викласти на паперову серветку, щоб забрати зайвий жир. Перед подачею посипати цукровою пудрою.

Бездріжджові пампухи: рецепт приготування

Інгридієнти:

вода — 2 склянки,

масло — 1,5 ст. ложки,

борошно — 2 склянки,

яйця — 4 штуки,

цукор,

цедра 1 лимона,

цукрова пудра,

горілка (спирт) — 25 мл.

Заварити масло з водою, всипати борошно, вимішати до однорідної маси.

Остудити, вбити яйця, додати цукор до смаку і цедру. Все вимішати.

Змочуючи ложку розтопленим маслом, брати нею тісто і вкидати в дуже гарячий жир (масло навпіл зі смальцем або олію з ложкою горілки).

Дати стекти зайвому жиру. перед подачею посипати цукровою пудрою.

Пампушки з вишнями: покроковий рецепт

Інгредієнти:

молоко — 750 мл,

цукор — 1 склянка,

яйця — 2 штуки,

олія — 3 столові ложки,

дріжджі — 100 г,

борошно,

вишні консервовані ,

цукрова пудра,

сіль,

куркума.

Молоко підігріти, додати цукор та сіль. Розчиніть дріжджі у молоці. Додати 3 склянки борошна та перемішайте до однорідності.

Залишити у теплому місці на 20 хвилин.

Додати яйця, олію, ванільний цукор, ще 3 склянки муки, трохи куркуми для кольору. Замісити тісто до однорідності.

Залишити тісто ще на годину в теплі, щоб піднялось.

Розкачати тісто товщиною приблизно 1 см.

Викласти начинку. Прикрити другим шаром тіста. Вирізайте склянкою пампушки.

Дати пампушкам підрости ще 15—30 хвилин.

Смажити пампухи в розігрітій олії на помірному вогні з обох сторін до золотистого кольору.

Дати стекти зайвому жиру. Подавати, посипавши цукровою пудрою.