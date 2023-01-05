Пампухи солодкі на Різдво: найкращі рецепти (фото, відео)

Солодкі пампухи є не лише смаколиками, але й традиційною стравою на зимові свята — Святвечір та Різдво.
Сhas News зібрав найкращі рецепти пампухів.
Пісні пампухи на Святвечір: рецепт приготування
Інгридієнти:
У теплу воду додати дріжджі, по ложці цукру і борошна. Перемішати і залишити в теплому місці на 10 хвилин.
Вмішати 1,5 склянки борошна. Накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Тісто має значно збільшитися в об’ємі.
Додати куркуму, сіль, цукор, ванільний цукор і спирт (спирт у тісто додають для того, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні).
Поступово додавати борошно, замісити дуже м’яке ніжне тісто. Насамкінець вмішати олію і вимісити. Залишити в теплому місці на годину (має вирости удвоє).
Розкачати тісто товщиною 1,5–2 см, склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.
Смажити у великій кількості олії на невеликому вогні. Викласти пампухи на паперові рушники, перед подачею притрусити цукровою пудрою.
- вода — 1/2 л,
- дріжджі — 50 г,
- цукор — 3/4 склянки,
- куркума — 1/2 ч. ложки,
- ванільний цукор — 20 г,
- борошно — 1 кг,
- спирт — 1 ст. ложка,
- олія,
- сіль.
Здобні пампухи на Різдво: покроковий рецепт
Інгридієнти:
У гарячому кип’яченому молоці розтопити масло, охолодити, додати розтерті з цукром дріжджі, яйця (кімнатної температури), спирт. Все перемішати.
Вимісити тісто 10—15 хвилин, поступово додаючи борошно.
Для начинки мак запарити, тричі змолоти, змішати із запареними родзинками, подрібненими горіхами і цукром.
Начинити пампухи і готувати далі так само, як пісні (див. вище).
- яйця — 4 шт.,
- молоко — 1/2 л,
- масло або маргарин — 130 г,
- цукор — 1/2 склянки для тіста + 150 г для начинки
- 50 г дріжджів,
- борошно,
- спирт — 25 мл,
- мак — 180 г
- родзинки — 2 жмені,
- горіхи — 2 жмені.
Сирні пампухи: покроковий рецепт приготування
Інгридієнти:
З усіх складників замісити тісто (соду погасити оцтом).
Сформувати кульки діаметром 5 см, приплюснути і зробити пальцем у кожній паляничці отвір — так тісто краще просмажиться.
Обсмажити пампушки у великій кількості олії. Готові гарячі пампухи викласти на паперову серветку, щоб забрати зайвий жир. Перед подачею посипати цукровою пудрою.
- сир кисломолочний — 1/2 кг,
- борошно — 2 склянки,
- яйця — 3 штуки,
- сметана — 2 ст. ложки,
- цукор — 2 ст. ложки,
- спирт — 25 г,
- сода — 1 ч. ложки,
- оцет,
- цукрова пудра.
Бездріжджові пампухи: рецепт приготування
Інгридієнти:
Заварити масло з водою, всипати борошно, вимішати до однорідної маси.
Остудити, вбити яйця, додати цукор до смаку і цедру. Все вимішати.
Змочуючи ложку розтопленим маслом, брати нею тісто і вкидати в дуже гарячий жир (масло навпіл зі смальцем або олію з ложкою горілки).
Дати стекти зайвому жиру. перед подачею посипати цукровою пудрою.
- вода — 2 склянки,
- масло — 1,5 ст. ложки,
- борошно — 2 склянки,
- яйця — 4 штуки,
- цукор,
- цедра 1 лимона,
- цукрова пудра,
- горілка (спирт) — 25 мл.
Пампушки з вишнями: покроковий рецепт
Інгредієнти:
Молоко підігріти, додати цукор та сіль. Розчиніть дріжджі у молоці. Додати 3 склянки борошна та перемішайте до однорідності.
Залишити у теплому місці на 20 хвилин.
Додати яйця, олію, ванільний цукор, ще 3 склянки муки, трохи куркуми для кольору. Замісити тісто до однорідності.
Залишити тісто ще на годину в теплі, щоб піднялось.
Розкачати тісто товщиною приблизно 1 см.
Викласти начинку. Прикрити другим шаром тіста. Вирізайте склянкою пампушки.
Дати пампушкам підрости ще 15—30 хвилин.
Смажити пампухи в розігрітій олії на помірному вогні з обох сторін до золотистого кольору.
Дати стекти зайвому жиру. Подавати, посипавши цукровою пудрою.
- молоко — 750 мл,
- цукор — 1 склянка,
- яйця — 2 штуки,
- олія — 3 столові ложки,
- дріжджі — 100 г,
- борошно,
- вишні консервовані ,
- цукрова пудра,
- сіль,
- куркума.