Путін наказав своїм військам припинити вогонь на Різдво

Путін доручив ввести «режим припинення вогню» уздовж лінії фронту в Україні на Різдво. Про це повідомляють російські держЗМІ.

Відповідно до доручення путіна, окупанти мають припинити вогонь з 11:00 (по Київському часу) 6 січня до 23:00 7 січня. Зазначається, що це рішення прийнято на прохання московського патріарха Кирила.

Голова РПЦ закликав оголосити тимчасове перемир’я , щоби «православні люди могли відвідати служби на Різдво Христове». При цьому раніше у своїх промовах він регулярно підтримував війну проти України.

У зв’язку з цим радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав заклик Кирила «цинічною пасткою та елементом пропаганди».

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