Ердоган після путіна подзвонив Зеленському: про що говорили

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба турецького лідера.

Зазначається, що президенти обговорили тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах, а також питання «зернового коридору».

Крім того, Ердоган заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між рф та Україною.

Він також наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску у прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

В Офісі президент у свою чергу повідомили, що Зеленський наголосив на необхідності повної демілітаризації ЗАЕС та відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру, яка містить десять кроків.

Також він поінформував Ердогана про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Президенти також обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

Нагадаємо, вранці Ердоган поговорив по телефону з путіним. Зокрема, він заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню. Путін у відповідь сказав, що діалог можливий лише у разі «виконання відомих вимог та врахування нових територіальних реалій».

Водночас на путін на прохання патріарха Кирила доручив своїм військам ввести «режим припинення вогню» уздовж лінії фронту на Різдво.

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