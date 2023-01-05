«Лицемірство залиште собі»: в ОП відреагували на «різдв’яне перемир’я» путіна

Мова про «перемир’я» з росією може йти лише тоді, коли окупаційні війська повністю залишать територію України.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на наказ путіна про припинення бойових дій на Різдво.

«Рф має залишити окуповані території –— лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир’я». Лицемірство залиште собі…», — наголосив він.

Також Подоляк зауважив, що наші військові не атакують чужу територію і не вбивають цивільне населення, як це робить росія.

«Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території», — підкреслив Подоляк.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.