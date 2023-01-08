Через похолодання дефіцит в енергосистемі зріс — Укренерго

Станом 8 грудня через морозну погоду рівень споживання електроенергії збільшився.

Про це повідомили в «Укренерго».

​​У порівнянні з теплішим минулим тижнем дефіцит в енергосистемі зріс.

Аби забезпечити баланс до областей доведені ліміти споживання. Вони діятимуть з 09:00 до 24:00, вночі обмеження поки що не застосовуються. У разі перевищення лімітів застосують аварійні відключення.

У Компанії закликали ощадливо споживати електрику та користуватися енергоємними приладами почергово, аби зменшити необхідність застосування відключень.

В «Укренерго» додали, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені обстрілами об’єкти.

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