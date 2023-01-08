СБУ показала, як «бойові кролі» виманили окупантів під вогонь снайперів (відео)

Снайперська група ЦСО «А» Служби безпеки ліквідувала окупантів, які погналися за кроликами.

Відео показали у СБУ.

«Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян», — зазначили в СБУ.

У результаті снайпери прицільним вогнем знищили двох військових рф.

«Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат», — додали у пресслужбі.

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