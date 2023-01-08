Китай уперше від початку пандемії повністю відкрив кордони

Китай скасував «нульову політику» щодо COVID-19 та вперше за три роки пандемії відкрив кордони.

Про це пише Reuters.

Так, з 8 січня у Китаї скасували вимогу залишатися на карантині людям, які приїхали до країни. Це останнє обмеження з політики «нульового COVID», яке фактично діяло у Китаї три роки.

Відкриття кордону відбулося після початку в суботу «чунь юнь». Це традиційний 40-денний період подорожей напередодні святкування Нового року за місячним календарем. У цей час китайці з різних куточків світу повертаються до країни.

Влада Китаю відновила видачу паспортів та туристичних віз для жителів країни та дозволів на проживання іноземцям. Прогнозують, що цього сезону здійснять близько 2 млрд поїздок. Це майже вдвічі більше, ніж у 2022-му і 70% від рівня подорожей 2019 року.

Також прогнозують збільшення кількості туристів серед китайців. Водночас уряди деяких країни закрили свої кордони для мандрівників з країни, побоюючись нового сплеску коронавірусу.

Скасуванню найжорсткіших у світі протестів проти коронавірусу передували масштабні протести проти політики «нульової терпимості» до COVID-19. Вона передбачала часті тестування китайців та жорсткі локдауни, які поширювались на цілі міста.

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