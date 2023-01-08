У ГУР розповіли, як в іранських дронах опинилися компоненти із західних країн

У розвідці пояснили, як у безпілотниках іранського виробництва, які рф використовує для атак по Україні, опинилися деталі із західних країн.

Про це представник ГУР Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю Corriere della Sera.

За його словами, в іранських дронах Mohajer-6 і Shahed є елементи, які виготовляють у США, Японії та інших європейських країнах, включаючи Австрію та Італію.

«Це дуже добре зроблені безпілотники, особливо Mohajer-6, схожі на Bayraktar. Це складові, які можна просто придбати на відкритому ринку. І вони легко збираються», — розповів Скібіцький.

Він додав, що країни, які виробляють деталі для дронів, повідомили про цю проблему. Їх закликали більше не продавати ці компоненти, також з огляду на санкції.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.