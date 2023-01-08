Мер Краматорська показав наслідки нічної ворожої атаки на місто (фото)

В ніч на 8 січня російські окупанти обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. В місті пошкоджено багато будівель.

Про це повідомив Олександр Гончаренко, мер Краматорська і опублікував фото наслідків ворожої атаки.

«Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі», — написав Гончаренко.

Також мер уточнив, що жертв серед населення немає.

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