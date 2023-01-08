До білорусі прибули 9 російських гелікоптерів — «Беларускі Гаюн»

У неділю, 8 січня, до білорусі прибули вертольоти вкс рф. Відомо про дев’ять суден Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ «Z», який окупанти малюють на своїй техніці.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«З 8 по 12 січня до РБ очікується прибуття авіаційної складової РФ для проведення навчань», — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, найімовірніше авіація вкс рф у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах. Проте не виключено, що можуть бути задіяні Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми.

Раніше міністерство оборони білорусі повідомило, що продовжило спільні з армією рф навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

Нагадаємо, 6 січня повідомлялось, що росія перекинула до білорусі 50 одиниць військової техніки.

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