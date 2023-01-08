В РНБО розповіли, у якому місті росія планує виробляти дрони-камікадзе

Росія планує розгорнути власне виробництво іранських дронів-камікадзе у Тольятті.

Про це в ефірі телемарафону заявив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

За його словами, українська розвідка знає про угоду між москвою та Тегераном про виробництво дронів-камікадзе на території рф, а одним з міст де планують виробляти безпілотники є Тольятті.

Данілов додав, що після того, яку в іранських дронах виявили запчастини виробництва західних компаній, виробники БПЛА можуть зіткнутися із дефіцитом цих комплектуючих.

«Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з’ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони — це велике питання», — зазначив Данілов.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року видання The Washington Post повідомляло, що росія домовилась із Іраном про спільне виробництво ударних безпілотників і таке виробництво може бути розгорнуте на території рф упродовж місяця.

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