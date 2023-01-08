Прикордонники під Бахмутом захопили ворожий опорний пункт

Українські прикордонники захопили опорний пункт російських військових під Бахмутом Донецької області. Завдяки цьому їм вдалося покращити своє положення на цьому відрізку фронту.

Про це повідомляє ДПСУ.

«Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію», — йдеться у повідомленні.

Але попри зусилля окупантам так і не вдалося повернутись на покинуту позицію, прикордонники добряче їх відкинули.

«У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 — поранили», — додали в ДПСУ.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЗСУ ліквідували понад 111 тис. російських окупантів.

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