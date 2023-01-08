До 2026 року жінки-медики не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації — Міноборони

До 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.

«Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність — єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обовʼязкової постановки на облік. Інші професії — тільки в добровільному порядку», — сказала Маляр.

Також, за її словами, наразі на фронті перебувають близько 5 тис. жінок, які захищають державу за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше уряд оновив правила взяття на військовий облік.

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