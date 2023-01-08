Росгвардія у Запорізькій області розстріляла окупантів, які збиралися здатися у полон — Генштаб

Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 8 січня.

Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Також ворог зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, проте успіху не має.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою: визначені підрозділи збройних сил білорусі та росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Разом з тим, противник обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

Російські окупанти намагаються підтримувати дисципліну розстрілами своїх військовослужбовців і боротися з панічними настроями серед особового складу на Запорізькому напрямі. За даними Генштабу, 5 січня біля Чистопілля Росгвардія розстріляла шістьох людей, які говорили про здачу в полон ЗСУ.

Також за минулу добу українські захисники завдали 10 ударів по районах зосередження ворога, а також два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Раніше повідомлялось, що прикордонники під Бахмутом захопили ворожий опорний пункт.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.