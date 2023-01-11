Росіяни намагаються взяти під контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ — Генштаб

Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 11 січня.

За добу окупанти завдали два ракетних, 22 авіаційних ударів. Та здійснили 18 обстрілів з РСЗВ.

Росіяни зосередились на повному захопленні Донецької області, наступають на Бахмутському напрямку. Ворог намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів, бої тривають. Окупанти зазнають великих втрат.

Також окупанти безуспішно намагаються наступати на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін.

Росіяни не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів загарбників зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти гатили по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Терни на Харківщині та Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню противника постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксували у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог продовжує атакувати цивільних вздовж правого берега Дніпра. Зокрема, обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

На окупованій Херсонщині росіяни посилили режимні заходи. Вони перевіряють місцевих, особлива увага приділяється мобільним телефонам.

За даними Генштабу, лікарні на окупованих територіях переповнені пораненими загарбниками. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки на Луганщині додатково розгорнули 100 ліжко-місць.

Також за наявною інформацією, прикордонна служба фсб з 9 січня ввела в дію наказ про забезпечення обмежень щодо виїзду за кордон громадян, які придатні до військової служби.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

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