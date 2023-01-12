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Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня

12.01.2023

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 12 січня.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних по цивільних об’єктах, 23 авіаційних удари та 69 обстрілів з РСЗВ в інших локаціях.

За добу українські війська відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти обстріляли райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогнем окупантів опинились Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстрілів зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині, Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку окупанта атакували з РСЗВ та ствольної артилерії Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.

За добу українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження ворога та три удари по позиціях ЗРК.Ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів окупантів.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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