Нестача боєприпасів заважатиме росії підтримувати наступальні операції — ISW

Дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності росії підтримувати наступальні операції в Україні у 2023 році.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

10 січня американські та українські посадовці повідомили, що окупанти зменшили інтенсивність артилерійських обстрілів на 75% протягом доби. Це мінімальний показник снарядів, які використовували росіяни від 24 лютого.

На думку аналітиків, що окупанти зменшили інтенсивність артобстрілів через скорочення поставок або перегляду тактики. Рф використала запаси снарядів 122-мм і 152-мм калібру улітку 2022 року. Тоді загарбники сподівалися, що надмірні артилерійські обстріли допоможуть досягти своїх цілей швидше.

Зазначають, що тепер росіяни змушені перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати їх в інших країнах. Окупанти намагатимуться запобігти ситуації, коли дефіцит снарядів спричинить зниження темпу стрільби.

«У рф все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій», — додали в ISW.

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