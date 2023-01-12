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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 12 січня

12.01.2023

За минулу добу українські військові знищили 430 окупантів, засіб ППО та гелікоптер.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 12 січня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 113990 (+430) осіб,
  • танків — 3094 (+0) од,
  • бойових броньованих машин — 6159 (+0) од,
  • артилерійських систем — 2082 (+4) од,
  • РСЗВ — 437 (+0) од,
  • засоби ППО — 218 (+1) од,
  • літаків — 285 (+0) од,
  • гелікоптерів — 276 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1865 (+3),
  • крилаті ракети — 723 (+0),
  • кораблі та катери — 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4826 (+0) од,
  • спеціальна техніка — 184 (+0).

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