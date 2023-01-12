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З’явилися супутникові знімки розбомблених Соледара та Бахмута (фото)

12.01.2023

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки Соледара та Бахмута на Донеччині після активних бойових дій.

«Знімки показують масштаби бойових дій між російськими та українськими військами, які тривають», — йдеться в повідомленні.

Фото Соледара, зроблені у 2023 році, порівняли з кадрами за серпень минулого року. На знімках видно, що більшість будівель у місті зруйновані у результаті боїв та артилерійського вогню.

Також у Maxar показали вирви від снарядів на полях і біля доріг у Бахмуті.

Chas News розповідав історію Соледару та що відомо про поточну ситуацію у місті.

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